Messi se antreneaza uitandu-se la...Messi! Ipostaza SENZATIONALA in care a fost surprins starul argentinian

Lionel Messi se afla in orasul sau natal, Rosario, din Argentina.

Argentinianul a fost surprins in sala de forte, acolo unde se antrena pe banda de alergat, in timp ce se uita la golurile sale. Scena a fost surprinsa de o femeie care se antrena in aceeasi sala cu Messi.

Femeia l-a pozat pe argentinian si a postat poza pe retelele de socializare. Imaginea a devenit virala imediat si a facut inconjurul lumii.

Cel mai bun jucator al Barcelonei se va intoarce la antrenamente cu echipa de club pe 2 ianuarie, pentru a pregati meciul cu Espanyol care se joaca pe 4 ianuarie.