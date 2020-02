Nu a mai suportat! Gestul sfidator al lui Gareth Bale: ce a facut starul la meciul in care Real Madrid a fost eliminata din Cupa Spaniei

Gareth Bale a fost lasat in afara lotului de Zidane pentru meciul de Cupa, dar galezul a fost prezent la meci. In minutul 70, cand scorul era 4-1 pentru Real Sociedad pe Santiago Bernabeu, Gareth Bale s-a ridicat de pe scaun si a plecat de la stadion.

Bale a fost surprins de camerele de filmat in timp ce era la volanul masinii sale, iar Real Madrid inca se lupta sa intoarca soarta meciului din Cupa.

Madrilenii au reusit sa mai inscrie de doua ori pana la final, insa nu a fost de ajuns pentru o calificare, scorul final fiind 4-3 in favoarea lui Real Sociedad.

Real Madrid star Gareth Bale leaves Bernabeu early after being left out of Zidane's squad https://t.co/K0YntHVQfA pic.twitter.com/EhS3d3Led4