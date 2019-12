Recordul pe care nu si-l dorea! Gareth Bale si o perioada neagra a carierei

Gareth Bale a reusit la Real Madrid sa isi depaseasca un record ... mai putin obisnuit.

Starul galez al lui Real Madrid a suferit o noua accidentare. Bale si-a fracturat edema bicepsului femural, ajung la nu mai putin de 25 de accidentari in tricoul madrilenilor. Anterior, a avut 24 de accidentari la Tottenham.

Problema edemei bicepsului femural de la piciorul stang il va impiedica pe Bale sa joace cu Espnayol si Brugges in Liga Campionilor, dar va reveni odata cu El Clasico, care se va juca pe 18 decembrie pe Camp Nou.

Intre Real Madrid si fostul club, Tottenham, fotbalistul in varsta de 30 de ani a adunat 15 accidentari, ceea ce inseamna 4 accidentari per sezon. La Real sunt deja 90 de meciuri pe care Bale le-a pierdut din cauza problemelor medicale.

Fibra musculara a galezului devine din ce in ce mai fragila, mai ales in jumatatea stanga a piciorului. Din cele 25 de accidentari, 16 au fost in acea zona a corpului, iar 9 in dreapta. Talpa stanga insa este punctul sau slab, avand 10 leziuni de-a lungul timpului.

Problemele lui Bale nu au aparut recent. El se accidenta des si la Tottenham, evoluand in doar 203 jocuri din 323 pe care le-a jucat la formatia din Nordul Londrei in perioada respectiva, ceea ce inseamna un total de 62%.