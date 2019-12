SOC in Spania! Gareth Bale pleaca de la Real Madrid si se intoarce in Premier League

Presa din Spania anunta o mutare de proportii.

Gareth Bale e gata sa paraseasca gruparea de pe Bernabeu si sa revina in Anglia, chiar la Tottenham, sub comanda lui Jose Mourinho. Conform publicatiei El Desmarque, cei de la Spurs vor sa ofere 30 de milioane de euro, dar si pe Christian Eriksen la schimb.

Galezul a fost incantat cand a aflat ca Mourinho a devenit antrenorul lui Tottenham.

"Sa-l ai pe Mourinho ca antrenor este un mesaj ferm si pozitiv din partea clubului. Cred ca este un invingaor innascut, iar Tottenham vrea trofee. Va face treaba buna la Londra", declara Bale in luna noiembrie.

Gareth Bale a fost la un pas sa plece de la Real si in vara, in Super Liga din China, unde ar fi putut castiga o suma incredibila de 62 de milioane de lire pe an. Cu toate acestea, mutarea a picat in ultimul moment.

Un eventual transfer este tot mai plauzibil, avand in vedere ca Bale i-a sfidat in repetate randuri pe galactici, cea mai recenta isprava fiind atunci cand s-a afisat cu steagul tarii sale, alaturi de mesajul "Tara Galilor, golf, Madrid, in aceasta ordine".

40 de milioane de euro este cota de piata a atacantului galez, conform transfermarkt.com. Bale a mai evoluat in Anglia la Southampton, apoi la Spurs, de unde a plecat la Real Madrid in 2013, contra sumei de 101 milioane de euro.