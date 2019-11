"Razi de Madrid!" Presa din Spania il desfiinteaza pe Gareth Bale dupa banner-ul afisat la finalul meciului cu Ungaria! Ce scriu spaniolii

Spaniolii au reactionat dupa gestul lui Gareth Bale de la sfarsitul meciului disputat de Tara Galilor impotriva Ungariei.

Bale a fost titular in victoria decisiva a galezilor in fata Ungariei. Jucatorul lui Real i-a pasat lui Ramsey in minutul 15, care a inscris cu o lovitura de cap. Acelasi Ramsey a dublat avantajul galezilor in minutul 47, stabilind scorul final al partidei, 2-0.

Cu aceasta victorie, Tara Galilor si-a asigurat prezenta la Campionatul European din vara viitoare.

La finalul meciului, Bale s-a bucurat alaturi de colegii sai afisand un banner pe care erau inscriptionate urmatoarele cuvinte:

"Tara Galilor, golf, Real Madrid! In ordinea asta", a fost mesajul afisat de Gareth Bale pe un steag al Tarii Galilor.

Presa spaniola a reactionat dupa mesajul afisat de Gareth Bale si il distruge pe fotbalistul galez.

"Ti-am luat mereu apararea, Gareth Bale, Am avut mereu rabdare cu accidentarile tale, ne-am bucurat la golurile si assist-urile tale, ba chiar am aparat pasiunea ta pentru golf si nivelul tau limitat de spaniola. Totusi, destul e destul! Asa cum s-a putut vedea si pe steag, tu acum razi de Madrid", au scris cei de la Madrid Sports.