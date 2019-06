Noul Real Madrid, asamblat de MARCA! Cum poate arata primul 11 al lui Zidane la startul noului sezon, cu Pogba in echipa!

Jurnalistii spanioli de la MARCA au asamblat noua echipa a lui Zinedine Zidane. Dupa ce l-a luat pe Hazard, Realul vrea sa mai detoneze o bomba si sa-l ia si pe Pogba.

Real Madrid in versiunea 2019/20 poate arata spectaculos. Madrilenii au facut pana acum transferuri de 300.000.000 euro, dar sunt gata sa mai "sparga" inca 150.000.000 euro! MARCA scrie ca Zidane il vrea la Madrid si pe francezul campion mondial Paul Pogba.

Cum ar putea arata noul Real



Jurnalistii de la MARCA au asamblat noua echipa a lui Real Madrid, pentru sezonul 2019/20. Desi au costat aproximativ 200.000.000, Militao, Mendy, Jovic si Rodrygo nu au garantate locurile in primul 11. Hazard este vazut ca fiind titular cert.

MARCA mai noteaza ca Vinicius Junior ar putea deveni punct fix in echipa, in flancul drept al atacului, in timp ce Hazard il va ocupa pe cel stang.