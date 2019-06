"E mai frumoasa ca Wanda Nara!" BOMBA SEXY care i-a innebunit pe fanii lui Inter! Ce imagine a postat iubita lui Lautaro

A mers alaturi de jucator in Italia.

Agustina Gandolfo este un model din Argentina, devenita cunoscuta in Europa in urma relatiei cu atacantul celor de la Inter Milano! Fanii echipei chiar au votat-o intr-un sondaj in fata Wandei Nara, partenera lui Mauro Icardi.

Blogger fashion, Agustina a strans un numar impresionant de fani pe retelele de socializare un posteaza imagini care strang zeci de comentarii. Nascuta in 1996, Agustina are 1.65m si forme impresionante. Ea a parasit Argentina pentru a fi alaturi de iubitul ei.

Ultima imagine a devenit rapid foarte populara pe Instagram, strangand peste 30.000 de like-uri in cateva ore.