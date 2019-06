ULTIMA ORA | Bradley De Nooijer i-a dat raspunsul ui Gigi Becali. Comunicat oficial al Viitorului, dupa anuntul unei intelegeri cu FCSB

Bradley De Nooijer i-a dat raspunsul lui Gigi Becali, dupa ce patronul FCSB a anuntat ca s-a inteles cu Gica Hagi pentru transferul fundasului olandez.

FCSB s-a inteles cu Viitorul pentru transferul fundasului Bradley De Nooijer, a anuntat Gigi Becali. Patronul FCSB a recunoscut ca trebuie sa-l convinga si pe fotbalist. Pentru moment, De Nooijer spune ca nu a avut nicio discutie cu FCSB si ca isi doreste sa se transfere in strainatate.

Bradley De Nooijer: "Nu am discutat cu FCSB! Prioritar este un transfer afara"

Bradley De Nooijer a dat un comunicat prin intermediul site-ului Viitorului. Acesta anunta ca nu a negociat cu FCSB si spune ca vrea sa se transfere in strainatate. Fundasul mentioneaza ca va juca pentru Viitorul in preliminariile cupelor europene, iar apoi se va gandi la ofertele pe care le are.



Comunicat FC Viitorul