Ibericii au început partida cu un dezavantaj de trei goluri după eșecul din meciul tur (0-3), iar ecuația calificării s-a complicat rapid. Formația germană a deschis scorul în minutul 33 prin Matanovic, care l-a învins pe portarul român cu un șut expediat din afara careului. După doar șase minute, Suzuki a dublat avantajul oaspeților cu o execuție din aproximativ 10 metri, ducând scorul general la 5-0 pentru Freiburg.

Imediat după pauză, ofensiva germană a pus din nou probleme. În minutul 50, Manzambi a depășit apărarea gazdelor și a șutat din situație de unu la unu cu Ionuț Radu. Deși portarul român a parat inițial execuția mijlocașului elvețian, mingea a ajuns la Suzuki, care a trimis balonul în poartă, reușind „dubla”.

Tabela a fost închisă în prelungirile partidei, de Swedberg, care a marcat golul de onoare pentru Celta Vigo (90+1'). Cu scorul general de 6-1, Freiburg avansează în semifinalele Europa League, unde va întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Braga și Betis.

Pentru prestația sa, Ionuț Radu a fost notat cu 6 de platforma Sofascore. Doar coechipierul Mingueza a primit o notă mai mică.

Șahtior merge în semifinalele Conference League

Într-un alt meci al serii, Șahtior a obținut calificarea în „careul de ași” al Conference League. După victoria clară din tur (3-0), echipa ucraineană a început bine și returul din Olanda, contra celor de la AZ Alkmaar, marcând prima prin Alisson, în minutul 58.

Gazdele au forțat o revenire pe final și au preluat conducerea grație reușitelor semnate de Jensen (73') și Sin (80'). Totuși, gruparea la care a scris istorie Mircea Lucescu a restabilit egalitatea în minutul 83, prin Luca Meirelles. Duelul s-a încheiat 2-2, iar Șahtior merge mai departe cu 6-2 la general, urmând să joace în penultimul act al competiției împotriva formației Crystal Palace sau Fiorentina.