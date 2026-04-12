Cu Ionuț Radu în poartă, Celta Vigo nu a avut nicio șansă, iar oaspeții au marcat încă din al patrulea minut al înfruntării prin Reina.

Nota primită de Ionuț Radu în Celta Vigo - Real Oviedo 0-3

Vinas a înscris și el în minutul 45 pentru 2-0 și tot el a stabilit scorul final după pauză, în minutul 57 al înfruntării.

Echipa internaționalului român rămâne astfel pe locul șase în clasament, cu 44 de puncte, la două lungimi în urma celor de la Real Betis.

Deși a primit trei goluri din partea penultimei clasate, Ionuț Radu nu a primit o notă tocmai mică din partea site-urilor de specialitate. Sofascore l-a notat cu 7.1 pe goalkeeper-ul român.

Clasamentul din La Liga