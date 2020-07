Neymar, aproape de REVENIREA DE SENZATIE pe Camp Nou alaturi de Messi! Pactul facut cu PSG pentru a fi lasat sa plece 

Neymar ar fi ajuns in urma cu cateva luni la o intelegere cu Paris Saint-Germain.

Neymar s-ar putea intoarce la Barcelona din vara, anunta cotidianul AS, dupa ce ar fi ajuns la un acord cu PSG pentru a-i facilita plecarea daca fostul club isi exprima intentia de a-l aduce inapoi.

Pactul dintre Neymar si PSG s-a facut dupa incercarea esuata a lui Bartomeu de anul trecut de a-l aduce inapoi pe starul brazilian. In schimb, francezii i-au cerut lui Neymar implicare totala pana la finalul sezonului.

Pana in prezent, pana sa fie reluat Champions League si cu Ligue 1 incheiata din cauza Covid-19, Neymar a jucat 22 de meciuri si a inscris 18 goluri.

In Franta se anunta ca PSG are programata plecarea unuia dintre staruri, Neymar sau Mbappe, alaturi de Cavani, care si-a incheiat contractul. Daca Barcelona isi va exprima interesul pentru jucator, acordul salarial la care ajunsesera anul trecut va fi valid, iar transferul ar urma sa se faca in jurul sumei de 170 de milioane de euro.

Paris Saint-Germain accepta sa scada din pret in cazul in care in tranzactie intra jucatori precum Griezmann sau Dembele.