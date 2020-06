Inca un episod din telenovela care nu se mai termina! Ce decizie a luat mama lui Neymar in privinta iubitului bisexual, mai tanar decat ea cu 30 de ani

Mama lui Neymar ii face concurenta fiului sau cu aparitiile in publicatiile de scandal!

Relatia tumultoasa cu tanarul Tiago Ramos (23 de ani) a fost in centrul atentiei inca din primul moment. Mai in varsta decat iubitul sau cu 30 de ani, Nadine nu mai are rabdare cu Tiago. Tanarul care a fost implicat in trecut si in relatii cu persoane de acelasi sex s-ar fi imbatat, apoi ar fi cazut, alegandu-se cu rani serioase. Ramos a ajuns la spital, unde a primit ingrijiri de urgenta. In urma incidentului, Nadine a decis sa rupa legatura amoroasa.

Nu e asa de simplu, insa. Pustiul are o inregistrare in care Neymar il ameninta si ii ironizeaza orientarea sexuala.



Acum, starul lui PSG risca un proces de durata care sa-i afecteze din nou imaginea patata dupa acuzatiile de viol de care a scapat cu greu anul trecut.

