Neymar si MILIONARII de la PSG au iesit din izolare! Super-party cu fotomodele la St.Tropez

Brazilianul Neymar s-a intors zilele trecute in Franta pentru reluarea antrenamentelor cu echipa Paris Saint-Germain, insa starul sud-american a "stralucit" mai intai la o petrecere privata, alaturi de cativa colegi de echipa, dar si de un grup de fotomodele de lux.

Ligue 1 e unul dintre putinele campionate care au tras cortina din cauza pandemiei, astfel ca singura miza a PSG-ului in aceasdta vara este continuarea parcursului in Liga Campionilor, parizienii fiind deja calificati in faza sferturilor. Pana atunci, nimic nu impiedica vedetele gruparii franceze sa traiasca viata la maxim.

Astfel, brazilianul Neymar si italianul Marco Verratti au pus la cale o "fiesta" pe Coasta de Azur, in renumita statiune St.Tropez. Dupa cum se poate vedea in fotografiile postate pe conturile de Instagram, cei doi super-fotbalisti au avut si o companie pe masura.

Daca Verratti a venit insotit de iubita Jessica Aidi, Neymar a avut la "dispozitie" o plaja mai larga de fotomodele, in frunte cu Cindy Bruna, o frantuzoaica de culoare care a mai fost vazuta in trecut in preajma brazilianului. Conform martorilor, la petrecere a mai participat si senzuala Izabel Goulart (iubita portarului german Kevin Trapp), dar si argentinianul Ezequiel Lavezzi.