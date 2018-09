Mourinho, un an de inchisoare cu suspendare si amenda de peste 1.5 milioane euro! Portughezul, in aceeasi situatie cu Ronaldo, Messi si alte vedete

Jose Mourinho a cazut la invoiala cu procuratura spaniola si a acceptat o condamnare de un an de inchisoare cu suspendare, precum si plata unei amenzi de peste 1.5 milioane euro.

Jose Mourinho va primi o condamnare la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a cazut la invoiala cu procuratura spaniola, recunoscandu-si vinovatia intr-un dosar de evaziune fiscala.

FISC-ul spaniol l-a trimis in judecata pe Mourinho pentru ca a evitat plata unor taxe provenite in urma banilor incasati din drepturile de imagine in perioada 2011/2012, pe cand era antrenorul lui Real Madrid.

Pe langa condamnare, Mourinho va fi obligat sa plateasca o amenda de peste 1.5 milioane euro.

Spre deosebire de Mourinho, Ronaldo a trebuit sa plateasca peste 18 milioane de euro pentru a scapa de o condamnare la inchisoare cu executare.