Moment incredibil la conferința Barcelonei! Koeman a mers și a citit un comunicat, iar apoi a plecat! Reacția lui Laporta

Antrenorul Barcelonei trebuia să susțină conferința de presă care prefața meciul cu Cadiz, după remiza la limită cu Granada, 1-1. Cu toate astea, decizia tehnicianului a surpriins pe toată lumea. Neerlandezul a mers la conferință, însă în loc să răspundă la întrebări, a preferat să le citească jurnaliștilor din sală un comunicat.

„Bună ziua tuturor, clubul este cu mine într-o situație de reconstrucție. Situația financiară a clubului este legată de cea sportivă, iar asta înseamnă că trebuie să reconstruim lotul fără să putem face mari investiții. Fotbalul are nevoie de timp, tinerii jucători pot ajunge să fie importanți în doi ani.

Partea bună la reconstrucția echipei este că tinerii pot avea oportunități așa cum au avut la vremea lor Xavi și Iniesta. Însă se cere răbdare. Să rămânem în topul clasamentului din La Liga ar fi un succes. În plus, în Champions nu se poate să te aștepți la miracole. Înfrângerea cu Bayern Munchen de săptămâna trecută trebuie văzută din această perspectivă.

Procesul în care ne aflăm face ca lotul să aibă nevoie de sprijin, cu fapte și cuvinte. Trebuie să sprijinim acest proces. Eu știu că presa recunoaște acest proces, nu este prima dată când se întâmplă în istoria Barcelonei. Ne bazăm pe sprijinul vostru în aceste momente dificile. Ca lot și jucători, suntem încântați cu sprijinul pe care l-am avut în fața Granadei. Visca Barca”, a spus Koeman la conferință.

???? @RonaldKoeman: “We are counting on your support in these difficult times”. pic.twitter.com/80HPPM4cKs