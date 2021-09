Ronald Koeman nu este ieftin! Cât ar trebui să plătească Barcelona dacă vrea să îl demită pe antrenorul olandez

Antrenorul olandez este puternic contestat de suporteri după rezultatele nefaste ale echipei din ultima perioadă, însă este legat de clubul catalan prin clauzele din contract. În speță, dacă acesta nu își va activa clauza de prelungire a contractului cu Barcelona la finalul acestui sezon, va trebui să încaseze o sună importantă de bani.

Ajuns la 58 de ani, Koeman s-ar putea alege cu 6 milioane de euro, dacă este demis înainte de începutul următorului sezon, anunță AS. Jordi Cruyff este antrenorul pe c are FC Barcelona l-ar putea aduce în locul lui Koeman.

Ronald Koeman: "Sunt calm!"

Koeman a declarat că nu îi este frică de o eventuală demitere. ”Sunt calm, avem şapte puncte în trei etape în La Liga. Avem jucători care se refac după accidentări. Ştiu că trebuie să câştigăm. Nu mi-e frică de viitorul meu, clubul şi preşedintele vor decide”, a declarat fostul fundaş al catalanilor.

Fanii Barcelonei au fost supărați după ce echipa lor a fost învinsă de Bayern Munchen, în Champions League, cu 3-0, accentuând umilința de anul trecut, când Bayern a trecut de catalani cu 8-2.