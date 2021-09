Antonio Conte a decis! Ce va face antrenorul dorit de Barcelona și Arsenal

Antrenorul italian este liber de contract după ce s-a despărțit de Inter Milano, alături de care a cucerit titlul în Italia. Acesta a ales să plece în urma unor neînțelegeri cu șefii clubului.

Arsenal și Barcelona au avut un start modest de sezon și iau în calcul schimbarea antrenorilor Mikel Arteta și Ronald Koeman. Conte este printre cele mai sonore nume de antrenori „disponibili”, dar acesta nu este tentat, momentan, să preia o echipă.

Italianul, fost campion cu Juventus, Inter și Chelsea, vrea să preia ia un an de pauză după ultima sa experiență ca antrenor, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Despite the rumors about #Barça and #Arsenal Antonio #Conte is not in talks with any club. He has decided to take a year off after the termination of the contract with #Inter last May. #transfers #FCB