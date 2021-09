Barcelona, în genunchi! Echipa lui Koeman nu a putut trece de Granada

Luni seară, catalanii au încheiat la egalitate, scor 1-1, cu Granada, fosta echipă a lui Gabriel Torje, care a deschis scorul încă din minutul doi.

Domingos Duarte l-a învins pe Ter Stergen după ce a reluat cu capul o centrare. În minutul 19, Sergi Roberto putea restabili egalarea, cu un șut din afara careului, însă mingea s-a oprit în bară. Barelona a mai avut o ocazie importantă, prin Araujo, în minutul 45, însă Maximiano, portarul lui Granada, a reușit o paradă de excepție.

Și Depay l-a pus la încercare pe Maximiano, în minutul 59, însă portarul portughez a avut o nouă intervenție de geniu. Finalul meciului a fost unul foarte tensionat, din minutul 86 până la final fiind arătate șapte cartonașe galbene, printre care unul și lui Koeman.

Barcelona a salvat un punct în ultimele momente. Araujo, cel mai bun catalan de pe teren, a înscris cu capul în minutul 90, salvând o parte din onoarea echipei sale.

Barcelona, bună de plată dacă îl demite pe Koeman

Antrenorul olandez este puternic contestat de suporteri după rezultatele nefaste ale echipei din ultima perioadă, însă este legat de clubul catalan prin clauzele din contract. În speță, dacă acesta nu își va activa clauza de prelungire a contractului cu Barcelona la finalul acestui sezon, va trebui să încaseze o sună importantă de bani.

Ajuns la 58 de ani, Koeman s-ar putea alege cu 6 milioane de euro, dacă este demis înainte de începutul următorului sezon, anunță AS. Jordi Cruyff este antrenorul pe c are FC Barcelona l-ar putea aduce în locul lui Koeman.