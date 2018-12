Messi, REPLICA MOMENTULUI pentru Cristiano Ronaldo! Ce spune despre un transfer surpriza in Italia

Leo Messi i-a transmis un mesaj lui Ronaldo.

Cristiano Ronaldo i-a sugerat lui Messi sa se transfere in Italia pentru a continua rivalitatea din Spania. Starul Barcelonei spune insa ca nu are nevoie de o schimbare de echipa sau de tara in cariera sa.

"N-am nevoie de o schimbare, sunt la cea mai buna echipa din lume. Aici am provocari noi in fiecare an. Nu am nevoie sa schimb echipa sau liga pentru a da peste provocari noi. Sunt la mine acasa, la cel mai mare club din lume, nu trebuie sa schimb nimic", a spus Messi in Marca.

Messi recunoaste insa ca cei doi jucatori au devenit mai buni datorita rivalitatii aprige dintre Barcelona si Real Madrid in ultimii ani.



"A fost un duel foarte bun. Cristiano e un jucator mare, iar duelurile cu Real Madrid au fost placute, dar noi continuam indiferent daca este el sau nu aici. Cred ca a fost o rivalitate sanatoasa, amandoi doream sa fim mai buni si sa dam totul pentru echipele noastre. Cred ca a fost bine pentru privitori. Pe mine nu ma surprinde ca se simte absenta lui la Real Madrid, dar echipa lor ramane una din cele mai bune din lume chiar si fara el", a mai spus Messi.