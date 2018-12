"Este mai bun decat Messi" Cine e noua senzatie din fotbalul mondial: "E trei in unul singur!"

Comparatia incredibila cu Leo Messi.

A venit in aceasta vara pe Anfield de la Southampton, iar transferul l-a transformat in cel mai scump fundas din lume. Virgil Van Dijk a costat 78,8 milioane de euro si a impresionat cu evolutiile sale foarte bune in centrul defensivei lui Liverpool si se bucura acum de o imagine exceptionala in lumea fotbalului mondial.

Olandezul s-a integrat perfect in lotul "cormoranilor", preluand in anumite jocuri si banderola de capitan de la Jordan Henderson. Cu el in defensiva, Liverpool a primit doar sapte goluri in acest sezon de Premier League. Fost fotbalist si actual expert BT Sport, Chris Sutton, a facut o declaratie surprinzatoare: "E mai bun decat Messi".

Jamie Redknapp, expert pentru Sky Sports, il considera pe fundasul olandez o combinatie perfecta intre John Terry, Rio Ferdinand si Nemanja Vidic: "Ma gandesc la cei mai buni aparatori din istoria Premier League - John Terry, Rio Ferdinand si Nemanja Vidic. Van Dijk e exact ca ei trei in unul singur", a spus fostul fotbalist.