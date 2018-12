Cristiano Ronaldo si Lionel Messi, FOTOGRAFII LA INDIGO de Craciun! Cum petrec starurile fotbalului mondial sarbatorile | IMAGINI VIRALE

Cristiano Ronaldo si Lionel Messi petrec la fel Craciunul.

Atat starul portughez, cat si cel argetinian au publicat imagini de Craciun langa brad, alaturi de sotiile si copiii lor.

In pauza fotbalistica, cei doi s-au indreptat spre familiile lor numeroase si s-au fotografiat zambind.

Pe Messi si Ronaldo ii asteapta noi confruntari tari, atat in campionatele interne, cat si in Champions League, acolo unde Barcelona si Juventus au ajuns in fazele eliminatorii.