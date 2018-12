Cum se va descurca Barcelona fara Messi! Semnal de alarma pentru catalani!

Jordi Cruyff ii avertizeaza pe sefii catalanilor.

Cristiano Ronaldo a parasit-o pe Real Madrid in vara acestui an si a ajuns la Juventus. Portughezul a plecat de pe Santiago Bernabeu in schimbul a 110 milioane de euro, iar madrilenii nu au mai avut aceeasi forta din anii trecuti, fiind acum la 8 puncte de liderul campionatului, FC Barcelona.

Jordi Cruyff, fiul fostului mare fotbalist Johan Cruyff, a tras un semnal de alarma pentru oficialii catalani. El spune ca Barcelona poate trece printr-o perioada similara cu cea a Realului, atunci cand Messi nu va mai juca in tricoul ros-albastru.



"Ce s-a intamplat la Madrid reprezinta un avertisment pentru Barca. Jucatorii Realului inca sunt fantastici, dar in fotbal ai nevoie de un jucator care crede cu tarie ca poti castiga, chiar daca esti condus cu 2-0. Messi este unul dintre acestia. Este mai mult decat fotbal, este convingere", a spus olandezul.

Argentinianul are parte de un sezon fantastic, reusind sa marcheze 21 de goluri in doar 20 de partide, in toate competitiile. Acelasi Cruyff considera ca Ronaldo era omul care tragea echipa dupa el la Real Madrid, asa cum o face si Messi la Barcelona.

"Daca o analizezi pe Real Madrid, o sa iti dai seama ca Ronaldo era cel care tinea <umbrela>. Cand ploua, nimeni nu se uda. Acum...nu mai este nici o <umbrela>", a concluzionat Jordi Cruyff.