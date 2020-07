Messi a EXPLODAT dupa ce Barcelona a pierdut titlul La Liga: "Daca nu am facut nimic in campionat, cum sa facem in Champions?!" Mesajul pentru fani

Barcelona a pierdut pe teren propriu cu Osasuna, 2-1, in timp ce Real Madrid se impunea cu Villareal si se incorona drept noua campioana a Spaniei, 3-1.

Catalanii nu s-au putut impune pe Camp Nou cu Osasuna, care a dat lovitura in prelungirile partidei. Singurul gol al Barcelonei a fost inscris de Leo Messi din lovitura libera.

Starul argentinian a vorbit la finalul meciului iar reactiile sale au fost mai sincere ca niciodata. Dezamagit de prestatia echipei din acest sezon, Messi a avertizat in legatura cu meciul cu Napoli din Champions League, facand o paralela cu modul in care s-au prezentat in campionat.

"Nu voiam sa terminam campionatul in modul asta, insa arata cam cum a decurs tot anul. Am fost o echipa lipsita de regularitate, slaba, invinsa prin intensitate si care primeste goluri extrem de usor. Am pierdut multe puncte acolo unde nu trebuia.

Madrid si-a facut treaba, pana acum nu a pierdut niciun meci de la reluarea campionatului, iar asta este meritul lor, insa am ajutat si noi ca ei sa ia titlul. Trebuie sa ne facem autocritica, incepand cu jucatorii.

Am spus-o cu ceva timp in urma, daca vom continua asa va fi extrem de greu sa castigam Champions League, nu a fost suficient incat sa castigam titlul. Daca nu reactionam nu vom castiga nici cu Napoli.

Fanii sunt cu siguranta extrem de suparati pentru ce s-a intamplat in sezonul asta si este normal, si noi suntem. Este logic sa fie astfel, veneam dupa infrangerile cu Roma si Liverpool, si este normal pentru ca noi nu le-am oferit absolut nimic", a spus Leo Messi la finalul meciului.