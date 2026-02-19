Intervine și Chilavert în scandalul cu Vinicius în prim-plan. Și-a găsit un alt 'client": "El vorbește!"

Intervine și Chilavert în scandalul cu Vinicius în prim-plan. Și-a găsit un alt 'client": "El vorbește!" Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Controversa nu se oprește în Spania după acuzaţiile aduse de atacantul Real Madrid, Vinicius, împotriva jucătorului Benfica Lisabona, Gianluca Prestianni, care l-ar fi numit „maimuţă”.

TAGS:
Jose Luis ChilavertViniciusReal MadridBenfica LisabonaLiga CampionilorScandal
  • Prestianni vinicius
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În timp ce UEFA a deschis o anchetă pentru a încerca să descopere adevărul în acest caz, José Luis Chilavert, fostul glorie al fotbalului paraguayan de la sfârşitul anilor '90, a făcut declaraţii controversate pentru a-l apăra pe italian.

La Radio Rivadavia, fostul portar cu 74 de selecţii (60 de ani) şi fost jucător la Strasbourg s-a declarat „solidar” cu Prestianni, atacându-l în acelaşi timp pe Vinicius, „primul care insultă pe toată lumea”.

Sud-americanul îl critică pe Kylian Mbappé, care şi-a susţinut coechipierul cerând sancţionarea jucătorului italian. „Cine este solidar cu Vinicius? Mbappé! Dintre toţi jucătorii, Mbappé! El vorbeşte despre valori şi trăieşte cu o persoană transgender, nu este normal”, a continuat Chilavert într-un discurs împotriva francezului, bazându-se pe o ştire falsă de pe reţelele sociale: „Fiecare face ce vrea cu viaţa sa, dar nu este normal ca un bărbat să trăiască cu o persoană transgender, acesta este rolul unei femei.”

Într-un discurs cu o logică greu de înţeles, cu accente homofobe şi misogine, jucătorul care a apărat poarta în faţa echipei Franţei în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 1998 pledează pentru o liberalizare a discursului în fotbal, amintind că el însuşi a fost victima insultelor când juca în Spania.

„Când jucam la Zaragoza, îmi strigau «indian», «sud-american», «imigrant ilegal» şi eu continuam să joc...», îşi aminteşte el, înainte de a adăuga: „Îl voi apăra întotdeauna pe Prestianni, iar el nu ar trebui să se lase intimidat. Ei trebuie să-l protejeze pe băiat, aşa că de ce l-ar sancţiona pe Prestianni? O astfel de sancţiune ar da impresia că comunitatea LGBTQ+ este un model de urmat, ceea ce nu este adevărat! Fotbalul este un teren de joc rezervat bărbaţilor, bărbaţi care în trecut îşi spuneau tot felul de lucruri. De când s-au adăugat microfoane şi camere de filmat, fotbalul a devenit efeminat.”

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
ARTICOLE PE SUBIECT
Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”
Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”
Gianluca Prestianni, șanse mari să joace pe Bernabeu! Când e așteptat verdictul după Benfica - Real și precedentul care îi dă fiori argentinianului
Gianluca Prestianni, șanse mari să joace pe Bernabeu! Când e așteptat verdictul după Benfica - Real și precedentul care îi dă fiori argentinianului
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Ce a declarat Chivu, scandal cu Vini în prim-plan și frumoasa jucătoare din România care urcă în topul WTA
E-MIL prezintă Pastila de Sport | Ce a declarat Chivu, scandal cu Vini în prim-plan și frumoasa jucătoare din România care urcă în topul WTA
ULTIMELE STIRI
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Dinamo - Fuchse Berlin în Champions League, de la 19:45. ”Dulăii” încearcă minunea împotriva celui mai bun handbalist din lume
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Suspendare uriașă pentru Radu Petrescu, după scandalul din Petrolul - FC Argeș!

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Bodo/Glimt - Inter 3-1 | Lecție de fotbal norvegiană! Echipa lui Chivu, distrusă în a doua repriză

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Kylian Mbappe intimidează: ”Să nu vină pe Bernabeu! Nu merită, nu trebuie să joace aici”

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Comisia de Disciplină a decis: Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, suspendați!

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Marius Lăcătuș intervine în conflictul Bergodi - Cordea: „Nu e corectă suspendarea”

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă

Tragedie în fotbalul românesc! Puștiul de viitor și-a pierdut viața într-o manieră absurdă



Recomandarile redactiei
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
Un fost fotbalist de la U Craiova, dezvăluiri despre Adrian Mititelu. Cum se comporta patronul oltenilor
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
„Se califică FCSB în play-off?” Gabi Balint nu a stat pe gânduri
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Nu doar Sinner. O investigație germană a descoperit o „pandemie de uz de Clostebol” în rândul sportivilor italieni
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Legendarul fotbalist l-a „taxat” pe Cristi Chivu: „Ce scuză vreți să găsiți?” + revine comparația cu Inzaghi
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Campioana din NFL a fost scoasă la vânzare, la zece zile după victoria din Super Bowl!
Alte subiecte de interes
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
Cine este portarul-golgheter al anului 2025. S-a accidentat grav în aprilie și are deja 22 de goluri
INCREDIBIL! Cartelul lui Escobar a vrut sa-l asasineze pe legendarul portar din Paraguay: "Acesti doi barbati vor sa-l ucida pe grasul de Chilavert!" De la ce a pornit totul
INCREDIBIL! Cartelul lui Escobar a vrut sa-l asasineze pe legendarul portar din Paraguay: "Acesti doi barbati vor sa-l ucida pe grasul de Chilavert!" De la ce a pornit totul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a câștigat Champions League
Ce surpriză! Cum arată clasamentul pentru Balonul de Aur după ce Real Madrid a câștigat Champions League
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
Mijlocaș de Champions League și cu o finală de cupă europeană transferat de Gloria Buzău!
CITESTE SI
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

stirileprotv Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

stirileprotv Zboruri anulate și întârziate pe Aeroportul Otopeni. Cum afectează ninsoarea și viscolul traficul aerian la București | LISTĂ

Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

stirileprotv Iarna nu s-a încheiat. Șefa ANM, avertisment după cele mai severe ninsori din acest sezon: „E posibil să mai apară”

Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

stirileprotv Legea pensiilor magistraților este constituțională. SURSE: Un judecător numit de PSD a votat ”pentru”. Reacția lui Bolojan

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!