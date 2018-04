Messi a egalat un RECORD vechi de 68 de ani! Ce a reusit in finala cu Sevilla desi a marcat doar o data

Sevilla 0-5 Barcelona! Catalanii au castigat pentru a patra oara consecutiv Cupa Spaniei.

Eroii serii au fost Suarez, care a reusit o dubla, si Andres Iniesta care s-a aflat la ultima finala jucata in tricoul Barcelonei, dar si Messi a reusit sa iasa in evidenta.

Starul argentinian a marcat golul de 2-0 in minutul 31 si a egalat un record vechi de 68 de ani. Messi a ajuns la al cincilea gol intr-o finala de Cupa Spaniei, dupa reusitele din 2009, 2012, 2015 si 2017 si l-a egalat astfel pe Telmo Zarra care marca si el in cinci finale in 1942, 1943, 1944, 1945 si 1950.

Sevilla este "clienta" preferata a lui Messi. Gruparea andaluza este echipa impotriva careia Messi a marcat cele mai multe goluri in cariera, 32 la numar.