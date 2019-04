CE RECORD! Messi il poate egala pe Marius Lacatus: ce borna poate atinge starul Barcelonei la finalul sezonului

Barcelona a castigat cu emotii, pe final, meciul cu Atletico Madrid, scor 2-0.

Catalanii au marcat ele doua goluri intr-un singur minut: Suarez, in minutul 85, si Messi in minutul 86 au marcat golurile gazdelor. In urma acestui succes, Barcelona este virtual campioana.

Barcelona are in acest moment 73 de puncte, cu 11 puncte mai mult decat Atletico Madrid, cu 7 etape inainte de final. Messi poate egala astfel un record urias in fotbalul mondial: starul argentinian va ajunge astfel la 10 titluri castigate cu aceeasi echipa. Va fi doar al treilea jucator din campionatul spaniol care reuseste o asemenea performanta.

La acest capitol, Ryan Giggs conduce cu 13 titluri castigate cu Manchester United. Din Romania, doar Marius Lacatus se poate lauda cu un astfel de record: Lacatus e singurul roman care a castigat 10 titluri cu aceeasi echipa, cu Steaua in perioada 1985-1998.