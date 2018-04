LIVE TEXT Finala Cupei Spanie | Sevilla - Barcelona, ora 22:30! Eliminati din Liga Campionilor, catalanii pot castiga primul trofeu al sezonului

Barcelona - Sevilla, finala Cupei Spaniei, ora 22:30.

Eliminata din UEFA Champions League de AS Roma, Barcelona poate castiga in aceasta seara primul trofeu al sezonului. In campionat, catalanii mai au nevoie de trei puncte in ultimele cinci etape pentru a fi matematic campioni.

Barcelona a castigat de 28 de ori Cupa Spaniei si se afla pentru al cincilea an consecutiv in finala, record absolut. Sevilla a cucerit trofeul de doar cinci ori in istorie. Sevilla ajunge in ultimul act al competitiei dupa o pauza de doi ani.

Sevilla a reusit sa castige un singur meci din ultimele 20 de partide contra Barcelonei. De partea cealalta, catalanii s-au impus in 13 partide.

Finala se joaca pe "Wanda Metropolitano", noua arena a Madridului.