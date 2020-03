"Meciul nostru a fost in prima repriza!" Quique Setien nu se teme de infrangerea cu Real Madrid! Ce spune despre prestatia slaba a echipei

Real Madrid s-a impus in El Clasico cu 2-0, prin golurile lui Vinicius si Mariano Diaz.

Prestatia Barcelonei a fost departe de cea din intalnirile trecute dintre cele doua, insa antrenorul catalanilor, Quique Setien, a asigurat dupa primul sau Clasico, ca infrangerea echipei sale nu afecteaza lupta la titlu.

"Acum ei sunt la un punct in fata noastra, insa campionatul este lung si totul poate lua o alta turnura. In prima repriza am controlat meciul, in ciuda unor imprecizii si pierderi de minge.

Meciul nostru a fost in prima repriza: am facut-o bine si am avut ocazii, inclusiv inainte ca ei sa inscrie cel de-al doilea gol, insa nu s-a putut si mai ramane doar sa felicitam rivalul.

Am intrat intr-o dinamica de erori si asta a permis rivalului sa creasca iar noi am fost loviti putin de lipsa de incrdere. Sunt faze din meci pe care o echipa le traverseaza. Totul tine de finalizarea pe care o ai.

Nu putem sa ramanem fixati pe Leo, in ciuda faptului ca este o valoare uriasa a echipei. Astazi nu s-a putut, insa alti jucatori au avut ocazii clare sa inscrie", a declarat Quique Setien la finalul meciului.