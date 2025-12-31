Kylian Mbappe este de departe cel mai bun jucător de la Real Madrid în acest sezon, dar starul echipei antrenate de Xabi Alonso a descoperit o problemă medicală și va trebui să stea departe de teren în următoarea perioadă.



Kylian Mbappe are probleme la nivelul ligamentelor și este OUT pentru startul anului



Starul francez a avut o stagiune senzațională până acum, iar cifrele sale sunt la superlativ. Mbappe a marcat 29 de goluri și cinci pase decisive în 24 de meciuri jucate pentru Real Madrid în acest sezon.

„Los Blancos” vor trebui să se descurce în startul anului 2026 fără fotbalistul venit de la PSG pentru că staff-ul medical al lui Real Madrid a descoperit leziuni la nivelul ligamentului încrucișat. Conform cotidianului L'Equipe, atacantul francez va fi indisponibil pentru cel puțin trei săptămâni.