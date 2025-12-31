NEWS ALERT Mbappe e OUT! Dezastru înainte de Anul Nou la Real Madrid

Mbappe e OUT! Dezastru înainte de Anul Nou la Real Madrid La Liga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Real Madrid are o mare problemă pentru începutul anului 2026.

Kylian Mbappe este de departe cel mai bun jucător de la Real Madrid în acest sezon, dar starul echipei antrenate de Xabi Alonso a descoperit o problemă medicală și va trebui să stea departe de teren în următoarea perioadă.

Kylian Mbappe are probleme la nivelul ligamentelor și este OUT pentru startul anului

Starul francez a avut o stagiune senzațională până acum, iar cifrele sale sunt la superlativ. Mbappe a marcat 29 de goluri și cinci pase decisive în 24 de meciuri jucate pentru Real Madrid în acest sezon.

„Los Blancos” vor trebui să se descurce în startul anului 2026 fără fotbalistul venit de la PSG pentru că staff-ul medical al lui Real Madrid a descoperit leziuni la nivelul ligamentului încrucișat. Conform cotidianului L'Equipe, atacantul francez va fi indisponibil pentru cel puțin trei săptămâni.

„Kylian Mbappe va lipsi cel puțin următoarele trei săptămâni. Atacantul lui Real Madrid suferă de o accidentare la ligamentele genunchiului de câteva săptămâni, iar un RMN efectuat miercuri dimineață a relevat o leziune care necesită tratament și repaus.”, au scris francezii.

Astfel, Mbappe va rata cu siguranță meciul cu Betis din La Liga, care va avea loc pe 4 ianuarie 2026, și are șanse foarte mici să joace în Supercupa Spaniei cu Atletico Madrid și într-o eventuală finală.

Real Madrid se află pe locul doi în campionat cu 42 de puncte obținute în 18 partide, la patru „lungimi” de liderul Barcelona.

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Kylian Mbappe, &icirc;n tribune la Cupa Africii! Cu ce tricou a apărut starul lui Real Madrid
PSG &icirc;i pregătește lui Real Madrid lovitura de grație! Răzbunarea pentru cazul Kylian Mbappe a &icirc;nceput
Spaniolii, impresionați de Ionuț Radu: rom&acirc;nul e &icirc;n echipa ideală a lunii decembrie, l&acirc;ngă Mbappe și Pedri
Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional &icirc;n Serie A
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: &bdquo;&Icirc;ți spun sincer&rdquo;
Felipe Luis a avut un an fabulos cu Flamengo, dar conducerea amenință că &icirc;l &icirc;nlocuiește cu Thiago Motta!
Universitatea Craiova vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Pe cine vor să aducă oltenii &icirc;n Bănie
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: &rdquo;Plătesc!&rdquo;

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă &icirc;n cantonament cu echipa

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Gigi Becali, fără ocolișuri: &rdquo;10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang &icirc;nalt&rdquo;

Reghecampf, &bdquo;&icirc;ngropat&ldquo; &icirc;n bani: dezvăluirea arabilor

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional &icirc;n Serie A
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;
Fostul căpitan de la Dinamo nu mai vrea să audă de fotbal după retragere: &bdquo;&Icirc;ți spun sincer&rdquo;
Povestea lui Ionuț Eugen Chiagă, kickboxer-ul cu genunchi de fier: &rdquo;Sunt o bestie &icirc;n ring! Visul meu e să ajung &icirc;n Glory&rdquo;
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
Copilul venit &icirc;n Europa pe o barcă de refugiați a debutat &icirc;n La Liga! L-a găsit un taximetrist: &bdquo;Destinul meu e aici!&rdquo;
Horațiu Moldovan, din nou pe banca de rezerve la Atletico Madrid
Jude Bellingham i-a cucerit pe fanii lui Real Madrid. Mesajul transmis după succesul din Supercupa Spaniei
Real Madrid - FC Barcelona 4-1 | Galacticii au c&acirc;știgat Supercupa Spaniei
Maia Sandu, desemnată &bdquo;Liderul Mondial al Anului&rdquo;: The Telegraph: &rdquo;Liderul pe care Putin nu a reușit să-l &icirc;nvingă&rdquo;

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

