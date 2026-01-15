Zilele lui Radu Drăgușin, la Tottenham, sunt numărate. Chiar dacă imediat după revenirea sa pe teren, pe 28 decembrie, în meciul cu Crystal Palace, unii au crezut că românul poate prinde tot mai multe minute pe teren, din păcate, nu s-a întâmplat așa.

De fapt, până în ziua de astăzi, minutele bifate pe finalul victoriei cu Crystal Palace rămân singurele contabilizate de Radu după ce s-a refăcut. În următoarele patru partide ale londonezilor de atunci, Drăgușin a fost mereu în lot, însă niciodată nu s-a „dezlipit“ de pe bancă.

Consecința acestei situații? Drăgușin și-a luat gândul de la Tottenham! Și nu mai vrea să audă de această formație la care s-a și accidentat grav, pierzând anul 2025, aproape integral.

Dezvăluirea italienilor: Drăgușin vrea să plece de la Tottenham. Definitiv!

Într-un moment în care un al treilea club tocmai a intrat în cursă pentru semnătura lui Drăgușin, Corriere dello Sport și Gazzetta dello Sport au venit cu dezvăluiri incendiare despre ce se petrece în culise.

Potrivit surselor citate, Drăgușin nici nu vrea să audă de un împrumut la un alt club, în această iarnă. El a informat șefii lui Tottenham, prin intermediul impresarului său, că vrea un transfer definitiv.

„Chiar dacă există interes pentru el și din Bundesliga (n.r. – îl vrea RB Leipzig), Drăgușin vrea să semneze cu AS Roma. Printr-un transfer defintiv, astfel încât să nu se mai întoarcă vreodată la Tottenham! La doi ani după transferul său, în Premier League, de la Genoa, Drăgușin a depus armele: nu mai are nicio intenție de a se lupta pentru locul său, în primul 11, la Tottenham. Prioritatea sa: revenirea în Serie A, la AS Roma“, și-au început italienii seria dezvăluirilor.

Mai departe, aceștia au și explicat de ce Radu e atât de hotărât să părăsească Tottenham. Definitiv!

„Drăgușin s-a săturat. Atât de statutul pe care îl are, la Tottenham, cât și de incertitudinea pe care o aduce o eventuală plecare, la o altă formație, sub forma de împrumut. El e disperat să primească minute, în mod regulat, după accidentarea gravă care l-a ținut pe tușă, aproape un an. În acest context, jucătorul vrea să părăsească Tottenham și să nu se întoarcă niciodată. El vrea să-și relanseze cariera, la o formație unde să joace pe termen lung și unde să recâștige reputația pe care o avea, la un moment dat, ca fiind unul dintre cei mai buni fundași din Europa. Această dorință a lui Drăgușin, de a obține această stabilitate fotbalistică, a cauzat respingerea variantelor de a pleca de la Tottenham, sub forma de împrumut. Negocierile cu cluburile interesate sunt în derulare, obiectivul englezilor fiind de a recupera suma investită în aducerea jucătorului român“, au completat italienii.

De amintit că, în ianuarie 2024, Tottenham l-a transferat pe Drăgușin, de la Genoa, în schimbul sumei de 25 de milioane de euro.

