Celebrul jurnalist brazilian, corespondent al Reuters, Fernando Kallas, a vorbit despre viitorul compatriotului său, Vinicius Junior, starul celor de la Real Madrid.

Vinicius Junior ar putea fi forțat să plece de la Real Madrid

Deși este unul dintre starurile echipei, situația lui Vinicius este extrem de complicată. Extrema din Brazilia își dorește să câștige un salariu egal cu cel al lui Kylian Mbappe. Problema este că sumele din contractele celor doi jucători, însă Mbappe încasează o sumă mai mare în fiecare an datorită bonusului la semnătură de 100 de milioane de euro.

Actualul contract al lui Vinicius va expira în vara anului 2027, iar madrilenii nu vor să aștepte până în ultimul moment pentru a nu risca să îl piardă gratis pe brazilian. Kallas susține că Vinicius refuză să semneze dacă nu primește creșterea salarială, iar negocierile au intrat în impas.

De altfel, Vinicius ar fi primit și un ultimatum din partea lui Florentino Perez, legendarul președinte al lui Real Madrid: fie semnează un nou contract până în vară, fie în următoarea perioadă de transferuri i se va căuta un nou club care să plătească o sumă de transfer.

”În șase luni, fie semnează prelungirea, fie pleacă. În acest moment, negocierile sunt complet blocate. Nu cred că Real Madrid se va juca cu ultimul an de contract al unui jucător de nivelul lui Vinicius, existând posibilitatea să plece gratis.

Nu s-a avansat deloc. Această prelungire este foarte complicată… Este greu să mărești un salariu care este deja extrem de mare. Salariul lui Vinicius este practic egal cu cel al lui Mbappe.

Mbappe câștigă mai mulți bani pe parcursul anului datorită bonusului de transfer. Este o relație foarte complicată. Real Madrid nu vrea să întindă coarda până la limită, iar Vinicius are nevoie ca fotbalul său să-i redea puterea de negociere. Cazul Vinicius este o mare problemă pentru 2026”, a anunțat Kallas, conform Marca.

