Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Rareș Pop a ajuns la Rapid în 2024, după ce giuleștenii le-au plătit celor de la UTA 700.000 de euro pentru serviciile atacantului de bandă.



Pentru trupa din Grant, Rareș Pop a bifat 27 de apariții, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de patru ori și, pe deasupra, a oferit și două pase decisive, în aproximativ 1000 de minute consemnate în echipamentul giuleștenilor.



Rareș Pop, OUT de la Rapid! Unde va juca: ”Mâine se prezintă la antrenamente”



Rareș Pop a fost trimis sub formă de împrumut la Petrolul Ploiești pentru restul sezonului. Vineri, fotbalistul va fi prezent și la primul antrenament al echipei de pe ”Ilie Oană”.



”Oficial: Rareș Pop va evolua, până la vară, pentru FC Petrolul Ploiești!



Venit sub formă de împrumut de la Rapid București, Rareș Mihai Pop (20 ani, 1.77 metri) joacă în banda dreaptă, și are, deja, 95 de meciuri disputate în Superliga, pentru UTA și Rapid, dar și 12 goluri marcate. De altfel, Pop a avut parte de un debut timpuriu pe prima scenă fotbalistică a țării, în octombrie 2022, la vârsta de doar 17 ani!



El este, de asemenea, un obișnuit al loturilor naționale de juniori, aflându-se pe teren în toate cele patru partide oficiale disputate de către România U21, în toamnă, în cadrul preliminariilor CE 2027.



De mâine, Rareș Pop se va prezenta la antrenamentele „lupilor”, fiind, astfel, pregătit să debuteze în tricoul „galben-albastru” la chiar primul joc oficial al anului, cel de luni, cu Universitatea Craiova, ce se va disputa pe arena „Ilie Oană”, de la ora 20.00.



Bun venit, Rareș Pop!”, a scris Petrolul.

