Rezervă neutilizată la 10 dintre ultimele 11 meciuri din Serie A ale celor de la Genoa, Nicolae Stanciu a dezamăgit la partida cu AC Milan, când a irosit un penalty în minutul 90+9.

Nicolae Stanciu, așteptat să semneze cu Tianjin Jinmen Tiger



Stanciu nu pare că mai are viitor în Italia, iar presa din China anunță acum că mijlocașul este așteptat la Tianjin Jinmen Tiger, ocupanta locului 6 în ultima ediție de campionat.



Pentru Stanciu ar fi o revenire în China, după ce a mai jucat acolo la Wuhan Three Towns, în perioada 2022-2023, când a cucerit titlul, Supercupa și a avut realizări notabile: 11 goluri și 27 de pase decisive în 53 de apariții.



"Un playmaker precum Stanciu este exact ceea ce caută Tianjin. Antrenorul Genwei Yu speră să îl semneze cât mai curând posibil pentru ca românul să aducă succes în campionat și în Cupa Chinei", scrie presa din China.



Inițial, o altă echipă din China, Dalian Yingbo, și-ar fi manifestat interesul pentru Nicolae Stanciu, însă Tianjin Jinmen Tiger a intervenit și ar fi acum favorită pentru semnătura căpitanului naționalei României, mai scrie sursa citată.

În această iarnă, Nicolae Stanciu a anunțat că nu este dispus să revină în România, după ce s-a vehiculat intens varianta Rapid, club la care acționar majoritar este Dan Șucu, conducătorul de la Genoa.

La Tianjin Jinmen Tiger a jucat în trecut un alt jucător de la FCSB, Andrea Compagno. Atacantul italian a marcat 19 goluri în 29 de partide din 2024, iar ulterior a fost vândut la Jeonbuk Hyundai, în Coreea de Sud.

