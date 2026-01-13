Xabi Alonso și-a făcut bagajele și e deja în drum spre aeroport, după ce Real Madrid i-a reziliat contractul.

În astfel de cazuri, de obicei, există un curent negativ de opinie, la adresa antrenorului pe fondul unor rezultate slabe. În privința lui Xabi Alonso însă, asistăm la o situație atipică. Pentru că, după cum Sport.ro a arătat aici, devine tot mai clar că nu rezultatele au fost în spatele deciziei conducerii de a-l pune pe liber. Pe scurt: Xabi Alonso a fost sacrificat, astfel încât vedetele lotului să fie mulțumite!

Sondajele Marca îl „strivesc“ pe Florentino Perez

Faptul că Xabi Alonso a plecat de la Real, cu alura unui „martir“, reiese clar din sondajele efectuate de Marca. Iată rezultatele care vorbesc de la sine, cu precizarea că au votat peste 537,000 de oameni.

Cum considerați decizia clubului Real Madrid de a se despărți de Xabi Alonso?

*Foarte proastă: 71%

*Foarte bună: 21%

Cum considerați momentul ales de conducere pentru eliberarea lui Xabi Alonso din funcție?

*Prost: 80%

*Oportun: 20%

Ce notă îi acordați antrenorului Xabi Alonso pentru ce a făcut la Real Madrid?

*Notă de trecere / foarte bună: 78%

*Notă proastă: 22%

Cine e de vină pentru actuala situație de la Real Madrid?

*Președintele Florentino Perez: 48%

*Jucătorii: 46%

*Xabi Alonso: 6%

Credeți că Alvaro Arbeloa e soluția bună pentru banca tehnică, la ora actuală?

*Da: 24%

*Nu: 76%

