După ce a început anul cu stângul și a pierdut la Mioveni contra lui FC Argeș, 0-1, FCSB a plecat miercuri dimineață spre Zagreb, acolo unde va înfrunta Dinamo, vicecampioana Croației.

FCSB a plecat la Zagreb pentru meciul din Europa League

Printre cei care au făcut deplasarea în Croația s-au numărat Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan, jucătorii care au fost plecați în ultimele săptămâni la Cupa Africii și care au beneficiat de câteva zile de vacanță, ratând partida cu FC Argeș.

Alături de echipă au făcut deplasarea Andre Duarte și Ofri Arad, jucătorii care au semnat recent cu FCSB, dar care nu au drept de joc la Zagreb, având în vedere că nu se află pe lista UEFA.

