Ministerul Italian de Interne a interzis suporterilor echipelor AS Roma şi Fiorentina să asiste la meciurile în deplasare ale favoriţilor lor până la sfârşitul sezonului!

S-a luat această decizie drastică după ciocnirile violente care au avut loc pe o autostradă din Italia, la sfârşitul săptămânii trecute. Potrivit Agerpres, grupuri de suporteri ai ambelor cluburi s-au ciocnit, duminică, pe autostrada A1, lângă Bologna. Aproximativ 200 de persoane, multe înarmate cu bâte, bastoane şi ciocane, au fost implicate în violenţele care au avut loc pe banda de urgenţă.

Fanii echipei Fiorentina se îndreptau spre meciul echipei lor de la Bologna, în timp ce suporterii Romei călătoreau la Torino pentru partida cu formaţia Torino FC.

În 2023, fanii echipelor AS Roma şi Napoli au primit o interdicţie de două luni de a asista la meciurile în deplasare, după ce s-au confruntat pe autostrada A1.

