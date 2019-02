Marcelo nu l-a uitat pe Zizou! "Am dat totul pentru Zidane" Ce spune de plecarea de la Real Madrid!

Marcelo a vorbit de antrenorul care a reusit cea mai mare performanta la Real Madrid.

Zinedine Zidane a devenit antrenorul principal al lui Real Madrid in 2016, iar in numai doi ani si jumatate a reusit performante impresionante pe Santiago Bernabeu.

Francezul a castigat de trei ori la rand Liga Campionilor, performanta unica in istoria moderna a fotbalului. In perioada petrecuta pe banca madrilenilor, Zidane a castigat 9 trofee: Liga Campionilor (3), Campionatul Spaniei (1), Supercupa Spaniei (1), Campionatul Mondial al Cluburilor (2) si Supercupa Europei (2).

Om de baza in mandatul sau, Marcelo ii simte lipse acum mai mult ca oricand. Santiago Solari l-a preferat in banda stanga pe Reguillon in locul brazilianului. Marcelo a vorbit de socul pe care l-a avut in momentul in care Zidane si-a anuntat plecarea.

"A fost foarte ciudat, pentru ca nu stiam ca vrea sa plece, pentru ca totul era minunat si pentru mine a fost un soc. Am avut o relatie formidabila, pentru ca vorbeam in fiecare zi. Zizou era foarte bun cu mine si eu am facut totul pentru el: am alergat, am luptat si am jucat accidentat. Practic, am dat totul pentru Zidane", a spus Marcelo pentru Esporte Interativo.

Brazilianul a vorbit si de perioada in care Cristiano Ronaldo era la Real Madrid: "Am avut o relatie foarte buna cu Cristiano, cu familia si prietena lui. Am jucat 9 ani impreuna si e normal sa fiu trist", a povestit fundasul.

Dupa plecarea lui Cristiano, in presa au aparut informatii conform carora Marcelo il va urma pe bunul sau prieten la Juventus Torino, insa fundasul a negat aceste informatii.

"Nu mi-a trecut prin cap sa parasesc Madridul, am mai multa incredere in mine decat oricare alta persoana si nu am motive sa plec. Am incredere in mine, in munca mea, dar daca va veni ziua in care Realul nu va mai avea nevoie de mine, voi pleca. O sa fiu trist, dar o sa plec", a spus Marcelo.