Real Madrid i-a gasit "inlocuitorul" lui Cristiano Ronaldo! Imaginea dezvaluita astazi de club: cine este jucatorul pe care l-au pus in locul portughezului

Intentionat sau nu, cei de la Real Madrid l-au "inlocuit" pe Cristiano Ronaldo.

Campioana Europei din ultimii 3 ani, Real Madrid, joaca miercuri seara impotriva celor de la Ajax Amsterdam in optimile UEFA Champions League - este prima data in ultimii 11 ani cand Real incepe o dubla eliminatorie in competitie fara Cristiano Ronaldo!

Fanii asteapta urmasul lui Cristiano inca de la transferul acestuia la Juventus Torino iar cei de la Real par sa fi gasit solutia. Cel putin in poze! Tanarul atacant de 18 ani al Realului, Vinicius Jr, este cel care se afla acum in ipostaza cu care ii obisnuise Ronaldo pe fani.

Fotografia cu care Real si-a obisnuit fanii de la deplasarile din UEFA Champions League are acum un alt jucator in locul lui Cristiano Ronaldo, alaturi de Marcelo si Casemiro. Imaginea in care apare Vinicius este aproape identica cu cea postata de la ultima deplasare in competitie, in sezonul trecut.