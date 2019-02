AJAX - REAL MADRID | Noapte cu SCANDAL la hotelul in care sunt cazati cei de la Real Madrid! Patru persoane au fost arestate

Ajax - Real Madrid se joaca in optimile de finala ale UEFA Champions League!

Mai multi fani ai celor de la Ajax Amsterdam au aruncat cu torte si artificii in cursul noptii, in apropierea hotelului in care sunt cazati jucatorii Realului.

Grupul de fani s-a raspandit in zona din jurul hotelului si au inceput sa arunce cu artificii si petarde in diferite puncte, nefiind siguri in ce cladire sunt cazati adversarii celor de la Ajax din UCL.

Angajatii hotelului din Amsterdam au chemat imediat politia, care s-a deplasat imediat la fata locului. Totusi, operatiunea de indepartare a suporterilor galagiosi a durat aproape o ora si jumatate. Fortele de securitate ale clubului din Madrid s-au alaturat si ele operatiunii.

Patru suporteri au fost retinuti si, ulterior, arestati.

Incidentul a fost principalul subiect de discutie al jucatorilor Realului la micul dejun. Acestia s-au plans ca nu au putut sa se odihneasca deloc inaintea marelui meci.