Mai rau decat Ousmane Dembele! Hazard s-a accidentat din nou, iar medicul echipei nationale a Belgiei a gasit o explicatie incredibila

Continua cosmarul lui Eden Hazard la Real Madrid!

Belgianul s-a accidentat din nou in meciul din campionat, pierdut de Real Madrid in fata lui Alaves, scor 1-2. Hazard de abia revenise dupa o accidentare, iar in minutul 28 a fost inlocuit de Rodrigo. Jucatorul madrilenilor a ratat o mare parte a meciurilor din debutul campionatului, dupa ce a acuzat probleme musculare si a fost infectat cu COVID-19.

Hazard a bifat doar 3 partide in actualul sezon de La Liga. Real Madrid a anuntat ca fostul jucator de la Chelsea a suferit accidentare musculara la coapsa dreapta, iar potrivit AS, el va lipsi intre 3 si 4 saptamani, ratand astfel toate meciurile care au mai ramas din acest an.

Medicul nationalei Belgiei a declarat ca Hazard s-a accidentat din cauza stresului generat de asteptarile ridicate pe care le-au avut cei de la Real Madrid de la el.

"Eden vrea sa obtina ce are mai bun de la corpul sau pentru a multumi pe toata lumea, dar cred ca a depasit limita. Si-a fortat prea mult corpul pentru a atinge o performanta superioara.

La Real Madrid sunt asteptari ridicate de la el, insa este supus unui anumit stres. Acest stres mental poate ajunge la nivelul muschilor, iar acum, eu cred ca tensiunea musculara este prea ridicata, lucru care il face sa fie predispus la accidentari.

Mereu il auzim spunand ca vrea sa dea tot pentru fani, pentru selectionerul Martinez, pentru Zidane. Isi doreste mereu sa fie apt pentru a juca, insa isi pune singur aceasta presiune. Nu e vizibila din exterior, dar Eden chiar vrea sa dea cea are mai bun pentru toata lumea", a spus medicul Kris van Crombrugge, pentru Het Laatste Nieuws.

Hazard a ajuns la Real Madrid in 2019, iar de atunci a bifat doar 28 de meciuri si a inscris 3 goluri.