Zidane chiar are motive de ingrijorare! Real Madrid are DEFENSIVA decimata inaintea partidei cu Villareal din campionat! 

Partida din etapa a 10-a din campionatul Spaniei dintre Villareal si Real Madrid va avea loc sambata, de la ora 17:15.

Real Madrid are un start greu de sezon, echipa fiind pe locul al patrulea in Spania si pe trei in grupa de UEFA Champions League. Aseara, la meciul dintre Spania si Germania (6-0), Ramos a parasit terenul in minutul 43 al partidei din cauza unei accidentari.

De asemenea, colegul sau din defensiva, Raphael Varane, a iesit la pauza partidei dintre Franta si Suedia (4-2), dupa o problema la spate. Jucatorul va fi supus unor teste astfel incat Zidane sa stie daca poate conta pe el in partida de sambata.

Alaturi de cei doi, alti 2 fundasi din echipa sunt indisponibili. Este vorba despre Eder Militao, care este infectat cu coronavirus si Pablo Ramon, international de tineret care este accidentat. Nacho s-a reintors la antrenamentele lui Real Madrid, dar e greu de crezut ca Zidane il va forta sa revina pe teren chiar intr-un meci asa de important.

Alti jucatori de-ai lui Real Madrid care au revenit la antrenamente in aceasta saptamana sunt Carvajal, Mendy si Odegaard, ultimul dintre ei fiind trimis la club din cauza problemelor pe care le-a intampinat nationala Norvegiei.

Sergio Ramos has been forced off with a suspected hamstring injury ???? pic.twitter.com/ihFmomv8mk — Goal (@goal) November 17, 2020