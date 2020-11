Isco s-a decis! Spaniolul a anuntat-o pe Real Madrid ca vrea sa plece de la echipa

Aventura lui Isco la Real Madrid este aproape de final.

Mijlocasul spaniol i-a anuntat pe cei de la Real Madrid ca vrea sa plece, deoarece nu este folosit de Zidane atat cat si-ar dori. Decizia a fost transmisa clubului de catre Francisco, tatal si impresarul lui Isco. Potrivit Marca, jucatorul lui Real Madrid a avut o discutie cu Zidane pe aceasta tema, pentru a sti ce parere are francezul despre acest lucru. Zidane i-ar fi spus ca nu are nimic impotriva daca Isco doreste sa plece la o echipa unde sa fie titular.

Elconfidencial.com a scris ca "los blancos" sunt dispusi sa il cedeze pe Francisco Román Alarcón Suárez( numele complet al lui Isco), pentru suma de 20 de milioane de euro. In acest sezon el a evoluat in 5 partide pentru madrileni, nu a reusit sa inscrie niciodata, iar in 4 dintre meciuri a fost introdus din postura de rezerva.

Carlo Ancelotti l-a adus in capitala Spaniei in sezonul 2013-2014 de la Real Madrid, iar presa din insula a scris recent ca italianul, care o antreneaza acum pe Everton doreste sa il aduca in Premier League.