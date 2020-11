Gafa de Liga a 3-a facuta de Courtois! Cum a decis soarta meciului cu Alaves. Record NEGATIV stabilit de portarul lui Real Madrid in La Liga

In acest weekend, echipa lui Zinedine Zidane a fost invinsa cu 2-1 de Alaves, lucru care nu s-a mai intamplat din mai 2000. Soarta meciului a fost decisa in mare parte dupa o gafa colosala a portarului Thibaut Courtois.

Acesta a respins mingea gresit in minutul 49, cand Alaves conducea cu 1-0 dupa o lovitura de la 11 metri. Mingea degajata de Courtois a ajuns direct la Joselu, atacantul oaspetilor reusind sa inscrie fara probleme in poarta lasata goala.

Courtois's miss pass led to a goal for Alaves pic.twitter.com/TDIbUA3xMS

Chiar daca madrilenii au micsorat diferenta prin Casemiro in minutul 86, cei de la Alaves au plecat cu toate punctele acasa, Real Madrid continuand sa aiba doar 17 puncte si sa ocupe locul 4 in clasamentul din La Liga.

Iar Courtois a stabilit un record negativ in ultimele luni in Spania. Este goalkeeperul cu cele mai multe greseli in La Liga din iunie 2020 si pana in prezent.

No LaLiga goalkeeper has made more errors leading to goals since the competition resumed in June 2020 than Thibaut Courtois (2).

Real Madrid are in trouble now. pic.twitter.com/cnIceJ1FSy