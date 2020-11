Real Madrid a venit dupa Erik Lincar la Bucuresti! Motivul pentru care a ratat transferul carierei

Erik Lincar putea calca pe urmele lui Gica Hagi la Real Madrid.

Fostul antrenor de la Turris a marturist ca oficialii "los blancos" au venit la Bucuresti sa il vada la un meci. Ghinionul a facut ca Lincar sa nu stie acest lucru si a aflat abia dupa meci.

"A fost cand aveam 20 de ani la momentul respectiv si chiar a fost declarata de domnul Paunescu la acea vreme. Doar ca au venit la un meci la care cred ca am avut o evolutie mai proasta si s-au razgandit. Eu nu am stiut, am aflat dupa meci. Era vorba de 1997-1998", a declarat Lincar pentru DigiSport.

Fostul antrenor de la Turris a jucat la Steaua in perioada 1997-2002, dupa care a ajuns la Panathinaikos pentru 500.000 de euro.El si-a continua cariera la Akratitos, Amkar Perm, Progresul, Concordia Chiajna si Modelu.

Erik Lincar a pregatit in cariera echipe precum: Damila Maciuca, Delta Tulcea, Universitatea Craiova, Ramnicu Valcea, Concordia Chiajna, Luceafarul, Academica Clinceni, Daco-getica si Turris.