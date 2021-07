"Cred ca tine dieta lui Hazard!" :)) Willian, aparitie socanta in primul amical al sezonului pentru Arsenal

Brazilianul nu s-a prezentat in cea mai buna forma fizica pentru noul sezon.

Arsenal a inceput pregatirea pentru noul sezon, dupa ce in cel precedent nu au reusit sa faca nimic notabil, fiind ca catalogat de fani ca unul dintre cele mai slabe din ultimii 20 de ani, iar locul 8 si ratarea calificarii in vreo competitie european stau marturiea pentru asta.

Primul amical al "tunarilor" a fost in compania celor de la Hibernian, formatie solida din prima liga scotiana, care a si reusit sa o invinga pe fosta campioana a Angliei, 2-1, la capatul unui meci in care mai multi pusti au fost bagati pe teren de Mikkel Arteta. Totusi, Willian a reusit sa atraga toate privirile, fostul fotbalist de la Chelsea fiind deja viral pe internet cu kiligramele in plus pe care le-a etalat.



Tricoul parea ca este cu o marime mai mica, probabil bun in sezonul precedent, insa acum putin prea stramt pe fotbalist, care a avut o vacanta in care pare ca s-a bucurat cam mult de placerile culinare. Fanii au glumit amar si au spus ca acesta foloseste "dieta lui Eden Hazard", care a avut si el probleme cu greutatea de cand s-a transferat la Real Madrid.

