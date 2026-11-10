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Atacantul brazilian Endrick a anunțat nu exclude o despărțire de echipa de fotbal Real Madrid în perioada de mercato din această iarnă, pentru a obține mai mult timp de joc, așa cum a procedat și în sezonul trecut, informează AFP.

Endrick poate pleca de la Real Madrid în mercato de iarnă

„Nu știu ce se va petrece în ianuarie. Pur și simplu vreau doar ce este mai bine pentru cariera mea. Vom vedea ce va fi”, a declarat Endrick, marți, la Singapore, în cadrul unei conferințe de presă a selecționatei Braziliei.

„Sunt foarte tânăr. Am încă 20 de ani și voi vedea ce se întâmplă. Vreau doar să joc, să fiu fericit, să-mi ajut coechipierii, să marchez goluri și să ofer pase decisive, așa cum am făcut la Lyon, care a fost unul dintre cele mai bune lucruri care mi s-au întâmplat vreodată”, a adăugat el, referindu-se la perioada de împrumut la Olympique Lyon, în partea a doua a sezonului 2025-2026, o experiență de succes care i-a adus un loc în lotul Selecao pentru Cupa Mondială din America de Nord.

La Lyon, Endrick a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive în 21 de meciuri.

Brazilianul a spus că este conștient de concurența acerbă din cadrul atacului lui Real Madrid: „Este un privilegiu să fiu la Real Madrid. Dar știu că acolo se află unul dintre cei mai buni jucători din lume pe postul meu, Kylian Mbappe. Știm că este un (viitor) câștigător al Balonului de Aur”.

Accidentat la începutul sezonului, Endrick a jucat doar 141 de minute în total, cu patru aparții în campionatul Spaniei și trei în Liga Campionilor, marcând un singur gol.

În ciuda timpului său limitat de joc, jucătorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa portughezului Jose Mourinho, antrenorul său de la Real Madrid. 'Mourinho este o persoană în care am mare încredere. În fiecare zi vine să mă vadă și mă întreabă ce mai fac, dar niciodată despre fotbal, întotdeauna despre viața mea personală. Apreciez foarte mult asta. Este unul dintre primii antrenori care au venit la mine, au vorbit cu mine și m-au făcut să mă simt cu adevărat binevenit. Îi sunt foarte recunoscător', a subliniat el.

Brazilia va înfrunta Japonia într-un meci amical, sâmbătă, aceeași echipă pe care Selecao a eliminat-o la limită în optimile de finală ale Cupei Mondiale din această vară (scor 2-1). Naționala Braziliei va juca apoi cu Singapore, trei zile mai târziu.

Agerpres