Fișa postului îi va fi schimbată la FCSB lui Mihai Stoica. Anunțul a fost făcut marți după-amiază de patronul de la FCSB, Gigi Becali.

Gigi Becali și fișa postului schimbată pentru Mihai Stoica

Președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, Mihai Stoica e omul care s-a ocupat în mare parte de transferuri la FCSB, iar multe dintre ele au fost reușite. Însă în acest sezon, după evoluția neconcludentă a roș-albaștrilor, Becali a considerat că politica de transferuri nu ar fi fost una coerentă și eficientă.

În consecință, omul cu banii de la FCSB urmează - așa cum a anunțat la VOYO SPORT LIVE - să-i modifice sarcinile lui Mihai Stoica.

(n.r. - MM Stoica se va mai ocupa de transferuri?" El spunea că dacă ar fi după el nu ar vrea să mai facă asta) Nu, el nu se va mai ocupa de asta. (n.r. Și rolul lui care va fi?) Păi, rolul lui o să fie la club, acolo, nu știu ce. Încă nu știu. Director tehnic, nu contează, orice titulatură", a declarat Gigi Becali, la VOYO SPORT LIVE.

FCSB e antrenată în prezent de Laurențiu Reghecampf, cel care a promis că trupa roș-albastră, de la venirea sa, va câștiga 10 meciuri din 10.

La VOYO SPORT LIVE, Becali a anunțat marți și că în staff-ul lui Reghecampf va fi cooptat Costin Curelea, fost selecționer la naționala Under 21. Curelea e unul dintre apropiații lui Dan Petrescu, unul dintre preferații lui Becali.