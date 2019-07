Lovitura MAJORA data de PSG la Barcelona! Un pusti GENIAL e la o semnatura distanta de PARIS

Barca l-a pierdut pe unul dintre cei mai buni pusti crescuti in ultimii ani de La Masia.

Xavi Simons (16 ani) s-a despartit de Barcelona si e la un pas de PSG. Nu e decat o chestiune de timp pana Xavi va fi anuntat oficial ca jucator al supercampioanei din Ligue 1.

Simons e mijlocas central. Pustiul are dubla cetatenie, olandeza si spaniola, dar a jucat numai pentru Olanda in nationalele de juniori. Simons a crescut de la 7 ani in La Masia, scoala de fotbal celebra a Barcelonei. Specialistii se asteapta ca micul Xavi sa fie o super vedeta a fotbalului mondial in cativa ani. Simons e reprezentat de Mino Raiola, agentul care se ocupa de Pogba, Ibrahimovic, De Ligt, Lukaku sau Balotelli.



Xavi Simons, 16 ans, énorme talent de la Masia, part du FC Barcelone. @xavisimons devrait signer au PSG ! (@gerardromero) pic.twitter.com/xk9kB6fOsO — Romain Collet-Gaudin (@RomainCG75) July 23, 2019