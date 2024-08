Chiar dacă a fost dorit de Bayern Munchen în această vară, olandezul care aparține de PSG va juca în continuare la RB Leipzig, tot sub formă de împrumut.

În cursul zilei de luni, Leipzig a anunțat transferul lui Xavi Simons la echipa pentru care a avut evoluții remarcabile în sezonul precedent.

Spre deosebire de sezonul precedent, mijlocașul olandez va evolua cu numărul 10 pe spate la a doua sa experiență ca jucător la RB Leipzig.

”Xavi va face vizita medicală la baza de pregătire în cursul zilei de luni, după care va efectua primul antrenament individual. Marți, jucătorul va răspunde întrebărilor la conferința de presă, iar apoi se va antrena cu echipa pentru prima oară. Bine ai revenit, Xavi!”, a transmis RB Leipzig.

Xavi will stay at RB Leipzig! #RBL loans the offensive player @xavisimons from @PSG_inside for one more year. pic.twitter.com/oyHJWBiGUg