Varianta SOC pe care a vrut-o Florentino Perez pentru inlocuirea lui Zidane! Ce antrenor a REFUZAT-O pe Real Madrid

Florentino Perez a vrut sa aduca cel mai tanar antrenor din istoria Realului!

Antrenorul celor de la Hoffenheim, Julian Nagelsmann, a refuzat oportunitatea de a deveni antrenorul lui Real Madrid! Antrenorul de 30 de ani a fost contactat pentru a-l inlocui pe Zinedine Zidane insa a declinat oferta, anunta BILD.

Dorit in ultimele luni si de Bayern Munchen, si de Borussia Dortmund, dar si de Arsenal, Nagelsmann a ales sa ramana la Hoffenheim, echipa pe care o antreneaza din 2016, cand avea doar 28 de ani. Aflata pe locul 17 la momentul in care Nagelsmann era numit principal, Hoffenheim a avut un salt fantastic, reusind calificarea in grupele UEFA Champions League pentru sezonul viitor dupa ce in stagiunea precedenta a fost eliminata in play-off-ul competitiei de Liverpool.

Conform Daily Mail, Nagelsmann este a 3-a varianta care pica pentru Real Madrid dupa Mauricio Pochettino, cel care le-a transmis ca nu va forta plecarea de la Tottenham, si Joachim Low, cel care doreste sa ramana selectionerul Germaniei.